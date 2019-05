Plus de 1 860 femmes exerçant dans le secteur agricole se sont déjà enregistrées au programme de sécurité sociale “Ahmini” (Protège-moi) depuis son lancement le 2 mai 2019 jusqau’au 13 courant, selon Maher Khlifi, initiateur de l’application téléphonique dudit programme et premier responsable de sa gestion.

En marge de la cérémonie de lancement de ce programme, Khlifi estime à 500 000 le nombre de femmes rurales qui seront intégrées dans ce programme.

A rappeler que Le programme Ahmini est entré en vigueur à partir de jeudi 2 mai et vise l’élargissement de la base des affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) parmi les ouvrières agricoles exerçant dans des conditions difficiles et ne bénéficiant d’aucune couverture sociale.

Au cours de la cérémonie de lancement du programme en question au gouvernorat de Kébili, les questionnements de certaines participantes ont porté sur les rapports entre le programme Ahmini et les différents régimes de couverture sociale, sur les moyens de faciliter l’accès à ce système qui se base sur le payement des enregistrements par le biais des “Smartphones”, sur la possibilité d’intégrer les membres de la famille dans ce système ainsi que sur la possibilité pour les femmes de plus de 60 ans d’intégrer ce programme.

En réponse à ces questionnements, Naziha Laabidi, ministre de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, a souligné que le programme “Ahmini” n’est pas en contradiction avec les autres régimes de couverture sociale et, par conséquent, ne privera aucune femme des pensions déjà en vigueur octroyées aux familles défavorisées.

Le programme Ahmini est désormais opérationnel et s’active à partir d’un téléphone portable, après la signature d’une convention entre la société “Ahmini”, Tunisie Telecom et la Caisse nationale de sécurité sociale, au 8 mars dernier.

A ce propos, Khlifi indique que le nombre des femmes rurales qui se sont enregistrées au programme est important, “un engouement qui s’explique par la simplification du processus d’enregistrement et la non nécessité de présenter un certificat de naissance pour l’intéressée comme pour les ayants-droit”, explique-t-il. L’adhésion à ce programme requiert la simple présentation d’une carte d’identité nationale et d’un certificat délivré par l’unité d’orientation agricole la plus proche du domicile, prouvant l’exercice d’une activité agricole.

A noter que les délégués du programme “Ahmini” effectuent actuellement une tournée à travers les différentes zones rurales, dans le cadre d’une campagne visant l’enregistrement des femmes agricoles à ce programme, moyennant les deux documents précités ainsi que le remplissage d’un formulaire auprès de la CNSS.

L’enregistrement au programme Ahmini s’active après l’envoi du dossier de la personne concernée, en composant le code *803# sur un téléphone portable chargé d’une puce de l’opérateur Tunisie Telecom, moyennant le montant d’un dinar par jour.