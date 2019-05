La Bourse de Tunis termine la séance de lundi 6 mai sur une note positive, le TUNINDEX ayant enregistré une hausse de 0,38 % à 6.882,74 points, dans un volume transactionnel de 1,581 million de dinars (MDT), selon l’intermédiaire en Bourse, Mena Capital Partners (MCP).

La balance des variations des cours a été tirée vers le bas, faisant apparaître 24 valeurs en baisse contre 27 hausses.

Le titre OTH a été le titre le plus actif, drainant 0,325 MDT de ses capitaux, en s’échangeant à 15,22 dinars (D), ce qui constitue un repli de 2,12 %.

En territoire positif, le titre CEREALIS s’offre un gain de 4,40 % à 4,50 D, tout comme MAGASIN GENERAL et SOPAT qui ont avancé respectivement de 2,98 % et 2,94 % à 34,81 D et 2,10 D.

Le titre ASSAD s’est bonifié de 2,89 % à 7,82 D. Idem pour SOTRAPIL qui a progressé de 2,45 % à 15,47 D.

Dans le rouge, le titre TAWASSOL GROUP HOLDING a reculé de 3,22 % à 0,30 D, suivi par AIR LIQUIDE et WIFAK BANK qui ont enregistré des baisses respectives de 3 % et 2,95 % à 87,30 D et 5,92 D.

Le titre STAR a vu son cours régresser de 2,80 % à 135 D (-3,12 %) tout comme le titre UADH qui a fini en repli de 2,32 % en se monnayant à 1,26 D.