Les citoyens sont venus nombreux, samedi 4 mai, à la tente ” du producteur au consommateur ” aménagée à l’avenue Habib Bourguiba, à l’occasion de l’avènement de Ramadan, en vue d’offrir aux Tunisiens, jusqu’au 26 mai 2019, des produits alimentaires et agricoles à des prix abordables.

Pourtant, nombre de citoyens estiment que les prix proposés ne diffèrent pas beaucoup de ceux affichés dans les marchés de détail, notamment les prix des piment et tomates (1 600 millimes/kg), et ceux des poissons.

Par contre, ils jugent que le prix de la pomme de terre est beaucoup moins cher (750 millimes), en comparaison avec son prix au marché central (1 400 millimes).

D’autres visiteurs ont estimé que les produits exposés, sont frais et proposés à des prix abordables, comme en témoigne l’affluence des Tunisiens dans ce point de vente. A titre d’exemple, les prix des dattes variant entre 5,800 D et 7,900 D, “sont à la portée du citoyen”.

Selon les organisateurs de cette tente, des commerçants des marchés de la capitale auraient envoyé des intrus pour protester contre les prix appliqués dans la tente, et ce, en vue de perturber cette événement.

Inaugurant cette tente, le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Samir Taieb, a fait savoir, dans une déclaration à la presse, que la mise en place de ce marché permettra d’équilibrer l’offre et la demande et de maîtriser les prix, en comparaison avec ceux appliqués dans le reste des marchés de la capitale, en l’occurrence le marché central et ceux de Bab El Jazira, Bab El Khadra et Lafayette.

Il a affirmé que son département a aménagé 54 points de vente ” du producteur au consommateur ” dans les différentes régions du pays, lesquels s’ajoutent aux espaces aménagés par l’Office des terres domaniales, visant à rationaliser les prix.

Le ministre a assuré que les prix de vente pratiqués dans les points de vente du producteur au consommateur sont raisonnables et très abordables, précisant que la pomme de terre y est vendue à 0,750 dinar, le kilogramme et le persil à 0,400 dinar.

Le ministre de l’Agriculture a ajouté que son département a commencé la commercialisation de certains produits, tels que les œufs, le lait et les volailles, en vue d’assurer l’approvisionnement du marché et préserver l’équilibre entre l’offre et la demande, en vue d’éliminer les pratiques de spéculation, espérant que les points de vente du producteur au consommateur, permettent d’atténuer la hausse des prix de certains produits.

De son côté, le responsable de la tente du producteur au consommateur à l’avenue Habib Bourguiba, Lasaâd Chaâbane, dira que la tente est aménagée sur une superficie de 700 mètres carrés (contre 500 m2 en 2018) et abrite 40 points de vente exposant tous les produits. “Les prix de vente pratiqués sont moins chers que ceux des autres marchés. Ainsi, les viandes blanches sont vendues 15% moins chères, le thon 30% moins cher”.

S’agissant des légumes, la laitue est vendue à 0,700 dinar, contre 1,200 dinar au marché central. De même, les prix du piment fort oscillent entre 1,100 dinar et 1,600 dinar le kg, celui de la tomate est de 1,600 dinar le kg.

Le responsable a souligné que le contrôle des prix sera effectuée quotidiennement, pour faire face à d’éventuelles augmentations des prix enregistrées après l’ouverture officielle, comme cela a été constaté l’année dernière, précisant que tout marchand contrevenant sera privé de vente dans la tente.

C’est ainsi qu’a été mise fin à l’activité d’un commerçant qui vendait, à l’intérieur de la tente, des dattes à 12,500 dinars, le kg.

Néanmoins, les prix des poissons restent relativement élevés. Le prix de la dorade est de 12,500 dinars le kg; les prix des autres variétés de poissons sont similaires à ceux des autres marchés.