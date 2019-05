La société ” Al Karama Holding ” a prorogé de 2 semaines le délai de dépôt des dossiers de manifestations d’intérêt des investisseurs intéressés par l’opération de cession d’un bloc d’actions représentant 100% du capital de la société Utique de promotion agricole ” EL BARAKA “.

Le dernier délai de dépôt des dossiers est reporté, ainsi, du 10 mai 2019 au lundi 27 mai 2019, selon le site électronique ” Al Karama Holding “.

Le processus de cession comprend une première phase de pré- qualification des candidats suivie d’une phase d’offres financières.

D’après les textes de loi du 26 mai 1997, modifiant la loi du 22 septembre 1969 relative à la réforme des structures agricoles, l’investisseur désirant participer doit être une personne physique de nationalité tunisienne agissant seule ou en consortium (le “Consortium”) dirigé par un chef de file et incluant d’autres investisseurs personnes physiques de nationalité tunisienne.

A cette fin, le bureau d’études Amc Ernst & Young (” EY Tunisie “) a été retenu comme conseiller exclusif de Al Karama Holding pour la réalisation de l’ensemble de l’opération de cession envisagée.

Créée le 20 janvier 2000, la société ” EL Baraka ” a pour objet l’exploitation et le développement agricole. Elle est propriétaire d’une ferme d’une superficie de 476 ha située à Utique dans le gouvernorat de Bizerte à près de 30 km de la capitale (Tunis), composée principalement de 76 ha d’arboriculture (16 ha orangers, 14 ha oliviers, 11 ha pruniers, 7 ha pêchers, 7 ha vignes de tables, 7 ha abricotiers et autres) 344 ha de grandes cultures (céréales, blé, orge, colza et autres). Elle compte des installations frigorifiques d’une capacité de 575 tonnes et d’une superficie de 2090 m².