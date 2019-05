Un mémorandum d’entente a été signé, vendredi 3 mai 2019, à Istanbul, entre le ministère tunisien des Technologies de la communication et de l’Economie numérique et le ministère turc des Transports et de l’Infrastructure pour la mise en place de la plateforme de commerce électronique africaine “Ecom@Africa”.

Ce mémorandum a été signé par le ministre des technologies de la communication et de l’économie numérique Anouar Maarouf et son homologue turc, Cahit Turhan, lors d’une réunion ministérielle tenue à Istanbul, autour du projet de l’Union postale universelle (UPU), Ecom@Africa visant à aider les institutions postales à développer les services liés au commerce électronique.

Selon Maarouf, cette plateforme permettra de développer un marché africain commun de commerce électronique en exploitant un système unifié liant les différentes plateformes de commerce électronique.

“Le mémorandum signé est de nature à favoriser la coopération et l’échange d’expertise entre les deux pays dans les domaines de la poste et du commerce électronique”, a déclaré pour sa part, Cahit Turhan.

De son côté, le directeur général de l’Union postale universelle, Bishar Hussein, a estimé que le projet Ecom@Africa contribuera à renforcer le commerce électronique entre les pays africains et aidera les entreprises à accéder aux marchés internationaux via le réseau postal.

Pour mémoire, l’initiative Ecom@Africa est un projet de coopération entre la Poste tunisienne et l’Union Postale Universelle “UPU” pour l’implémentation d’un Hub Régional pour l’Afrique du Nord dédié à l’échange des envois postaux liés au commerce électronique.

Il permettra la promotion des micro, petites et moyennes entreprises au niveau national à travers la mise en œuvre d’un système logistique ainsi qu’un système intelligent de stockage et de distribution des envois pour servir la région de l’Afrique du Nord.

Il a aussi pour objectif d’aider les institutions postales à développer les services liés au commerce électronique.