Un accord a été signé, vendredi 3 mai à Sousse, entre le programme “Tunisia Jobs” et la Chambre de commerce et d’industrie du centre (CCIC), visant à renforcer les capacités et la compétitivité de petites et moyennes entreprises dans la région du centre et du Sahel, et d’aider à la création d’emplois.

Le programme Tunisia Jobs a été présenté, lors d’un atelier organisé par la CCIC, en collaboration avec la Chambre tuniso-américaine du centre. Il vise à créer 70 mille emplois pour les jeunes dans le secteur privé, sur 5 ans (2018-2023).

Tunisia Jobs est financé par l’Agence américaine pour le développement international USAID, à hauteur de 181 millions de dinars (60 millions de dollars).

Le projet œuvre, également, à améliorer les programmes et structures du système de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle et à créer un climat d’affaires permettant aux diplômés de s’insérer, rapidement, dans le marché de l’emploi.

Dans une première étape, le programme devra fournir une trentaine de subventions d’une valeur de 100 mille dinars chacune à des jeunes ou des Tunisiens résidents à l’étranger qui comptent lancer des projets créateurs d’emploi.