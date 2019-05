La Bourse de Tunis a clôturé la séance du vendredi dans le rouge. Le Tunindex a perdu 0,44 % à 6 857,02 points, avec un faible volume d’échanges de 1,936 MD.

La balance des variations des cours a été tirée vers le bas, faisant apparaître 40 valeurs en baisse contre 11 hausses.

Le titre SFBT a réalisé le plus fort volume de la séance, traitant 0,327 MD de ses capitaux, l’action s’échange à 22,89 D, soit un repli de 0,13%.

Dans le vert, le titre LAND’OR a enregistré une hausse de 2,99 % à 8,61 D, tout comme UBCI et SANIMED qui ont grimpé respectivement de 2,96% et 2,85% à 23,98 D et 1,80 D.

SOTETEL a augmenté de 2,81% en s’échangeant à 6,58 D. Idem pour CELLEOM qui a enregistré une progression de 1,61 % à 1,89 D.

Dans le rouge, ASSAD a chuté de 4,76% à 7,60 D, suivi par BTE et EURO-CYCELS qui se sont repliés respectivement de 4,40% et 3,32% à 9,55 D et 15,72 D.

TAWASSOL GROUP HOLDING poursuit sa baisse (-3,12 %) à 0,31 D, tout comme le titre ADWYA qui a reculé de 2,95% pour se situer à 4,27 D.