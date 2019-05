Le ministre des affaires sociales, Mohamed Trabelsi a appelé, vendredi à Tunis, à la nécessité de l’union des efforts face à l’augmentation des demandeurs d’emploi contre une réduction des offres.

S’exprimant lors d’une conférence tripartite pour la discussion du rapport de la ” commission mondiale de haut niveau sur l’avenir du travail “, organisée vendredi dans le cadre de la célébration du centenaire de l’organisation internationale du travail (OIT).

Trabelsi a précisé que l’avancée considérable en matière d’intelligence artificielle, des technologies et de la robotique a abouti à l’élimination de plusieurs postes d’emploi, soulignant la nécessité de prendre en considération ces changements.

Le ministre a proposé, dans ce cadre, la répartition des heures de travail, en augmentant le temps consacré à la culture, à l’éducation et au divertissement et en veillant à la redistribution des richesses.

Trabelsi a appelé, aussi, à la lutte contre la pauvreté et au recours à l’économie solidaire et sociale aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale, insistant sur l’importance de l’instauration d’échanges plus équitables.

Le ministre a souligné, aussi, la nécessité de valoriser le travail décent, en tant que meilleur outil pour concrétiser les aspirations des sociétés et garantir la sécurité et l’équité sociale.