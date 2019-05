La Bourse de Tunis a évolué durant la matinée de ce vendredi en territoire négatif, où le Tunindex a baissé de 0,39 % à 6 860,20 points, dans un volume mince de 0,805 MTND.

A la hausse, SANIMED avance de 5,71 % à 1,85 TND suivi par les deux titres LAND’OR et SOTETEL qui ont gagné respectivement 2,99 % et 2,81 % à 8,61 TND et 6,58 TND.

A l’inverse, ASSAD chute de 3,50 % à 7,70 TND idem pour les titres TAWASSOL GROUP HOLDING et ADWYA qui ont reculé respectivement de 3,12 % et 3 % à 0,31 TND et 1,94 TND.