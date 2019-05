Après six ans en qualité d’ambassadeur-représentant permanent de la Tunisie auprès de l’ONU à New-York, le diplomate Khaled Khiari a réintégré le ministère des Affaires étrangères.

Il vient dans ce sens d’être nommé à la tête de la direction générale des pays d’Amérique, d’Asie-Pacifique et les institutions régionales américaines et asiatiques, au sein du ministère des affaires étrangères, et ce en remplacement de Mokhtar Chaouachi (parti à la retraite).