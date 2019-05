Le ministère de Finances a lancé, jeudi 2 mai, de nouveaux services numériques facilitant, aux citoyens et aux entreprises, le paiement des impôts et aussi des factures et amendes à travers des applications Internet, via les téléphones portables ou les terminaux de paiement électronique (TPE).

Dans une première étape, le département des Finances a équipé 104 recettes financières de TPE en attendant la généralisation du système.

Un accord a été conclu, jeudi à Tunis, pour bien coordonner la mise en place de ces services, entre le ministère de Finances, la Banque centrale et la Banque nationale agricole (BNA).

A cette occasion, le directeur général du Centre informatique au ministère de Finances, Salah Meddeb, a indiqué qu’une mise à jour du système informatique “Rafik” a été effectuée pour permettre aux contribuables de payer leurs factures en utilisant leurs cartes bancaires.

Les citoyens pourraient, également, payer les amendes de circulation (radar) à travers le site web www.amende.finances.gov.tn, ou en utilisant leurs téléphones portables en introduisant le code *127, pour Tunisie Telecom et *122 pour l’opérateur Ooredoo.

Meddeb a expliqué que le centre a déjà réalisé une plateforme interactive qui permet de s’informer des situations fiscales et des éventuelles amendes de circulation, dans le cadre des campagnes de la Direction de la fiscalité, visant à améliorer le recouvrement des impôts auprès des citoyens et des entreprises.

Le projet a été réalisé en collaboration avec la BCT, la Société Monétique Tunisie et la BNA -qui a été choisie à la suite d’une consultation nationale, selon le ministre de Finances, Ridha Chalghoum.