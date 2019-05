L’application ” Ahmini ” (protège-moi) portant sur la couverture sociale des femmes travaillant dans le secteur agricole sera lancée ce jeudi 2 mai 2019, annonce le ministère de la Femme, de la Famille.

Ce lancement de cette application s’effectuera à partir de la délégation de Chebika (gouvernorat de Kairouan), avec l’enregistrement prévu de près de 500 femmes de la région travaillant dans le secteur agricole.

L’application “Ahmini” vise l’intégration de 500 000 femmes rurales dans le régime de la sécurité sociale, ce qui leur permettra de bénéficier d’une couverture sanitaire, d’une pension et d’une protection des accidents de travail et de la circulation.

A rappeler que la mise en service de cette application figure parmi les décisions adoptées par un conseil ministériel consacré à la femme, tenu sous la présidence du chef du gouvernement, le 8 mars 2019 à l’occasion de la célébration de la Journée internationale des femmes.

Le projet de l’application s’inscrit aussi dans le cadre de la stratégie nationale de l’autonomisation économique et sociale des femmes dans les zones rurales (2017-2020), composées de cinq axes principaux, dont celui de l’autonomisation économique des femmes et des jeunes filles rurales en leur garantissant un travail décent, le transport sécurisé et la couverture sociale.