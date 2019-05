A l’occasion de la célébration de la Fête internationale du travail et dans l’objectif d’améliorer le pouvoir d’achat des retraités et des salariés, le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a annoncé, mercredi 1er mai, l’augmentation du salaire minimum garanti dans les secteurs industriel et agricole de 6,5%, s’élevant désormais à 403,104 dinars tunisiens, à compter du 1er mai 2019.

Il a été également décidé, après concertation avec les parties sociales, d’augmenter les salaires de tous les retraités dans le secteur privé affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale de 6,5% à partir de la même date, a indiqué un communiqué de la présidence du gouvernement.

La même source a annoncé également une augmentation des salaires des ouvriers de chantiers de 6,5% par mois à partir du 1er mai 2019.

A noter qu’il s’agit de la troisième augmentation du SMIG et des pensions de retraite dans le secteur privé mise en œuvre depuis 2017.