La Banque mondiale injecte prÃ¨s de 225 millions dâ€™euros dans des projets solaires domestiques en Afrique

La Banque mondiale va mobiliser 224,7 millions de dollars sous forme de prêts et dons pour financer des projets d’électrification de sources solaires dans 19 pays d’Afrique de l’Ouest et du Sahel, annonce-t-elle dans un communiqué.

Cette enveloppe servira à financer le projet régional d’électrification off-grid (ROGEP) à hauteur de 150 millions de dollars (crédits et dons) et le Centre pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique dans les pays de la CEDEAO (ECREEE) à la faveur d’un don de 74,7 millions de dollars, a précisé la même source.

L’objectif du ROGEP est d’améliorer l’accès de 1,7 million de personnes de cette région à l’électricité grâce au développement de systèmes solaires domestiques.

«Seuls 3% des ménages de l’Afrique de l’Ouest et du Sahel se servent des installations solaires domestiques alors que 208 millions de personnes n’ont toujours pas accès à l’électricité dans la région», a déclaré Rachid Benmessaoud, directeur de la Coordination pour l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest.

« Ce projet assistera les décideurs dans l’abaissement des barrières afin de permettre la création d’un marché régional pour ce type d’équipements essentiels dans la réduction du déficit énergétique dans la région », a-t-il ajouté.

Les pays bénéficiaires de ce financement sont le Bénin, le Burkina Faso, le Cap Vert, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée Bissau, le Liberia, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, la République centrafricaine, le Sénégal, la Sierra Leone, le Tchad et le Togo.