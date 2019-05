Hub-Africa 2019 se tiendra à Casablanca en juin prochain

La 7ème édition de « HUB Africa », événement annuel qui rassemble start up, PME et grandes entreprises africaines, aura lieu les 12 et 13 juin 2019 à Casablanca au Maroc, sur le thème «Open innovation au service de la PME Africaine», annonce un communiqué des organisateurs.

Au programme, des débats sur la transformation digitale, le financement de l’innovation et de la recherche en Afrique, l’apport du digital dans le développement des entreprises et l’impact de la révolution digitale sur les métiers, les organisations et les hommes, expliquent les organisateurs.

L’accent sera mis sur le rôle des universités et des écoles de formation dans l’innovation, les Smart Cities et l’open innovation et les partenariats à l’ère de la technologie.

La 7ème édition de HUB Africa mettra l’Egypte à l’honneur et offrira aux participants de tisser des contacts professionnels avec les réseaux d’affaires, institutionnels et de financement. Elle leur permettra, également, de partager leurs expériences et de discuter de leurs réalisations, succès et des difficultés rencontrées.