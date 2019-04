Le groupe des sociétés régionales du transport (Bizerte, Gafsa, Jendouba, Béja, Gabès, Kasserine, Le Kef, Médenine, Nabeul et Sfax, Sahel et Siliana) a conclu un accord-cadre avec l’Union internationale des transports publics (UITP) sur l’échange d’expertises et d’expériences et la formation dans le domaine du transport urbain durable.

L’accord a été conclu lors d’une conférence organisée à Tunis, lundi 29 avril 2019, par le ministère tunisien du Transport sur le thème ” le déplacement urbain durable et la sécurité du transport public “, tenue en présence d’opérateurs et de spécialistes tunisiens et étrangers.

Cet accord offre aux responsables des sociétés régionales du transport l’opportunité de participer aux commissions internationales, aux réunions périodiques de l’UITP et de tirer profit des séances de formation et de perfectionnement dans le domaine du transport public, a déclaré le secrétaire général de UITP, Mohamed Mezghenni,

A cette occasion, le ministre tunisien du Transport, Hichem Ben Ahmed, a reconnu que le transport public fait face à plusieurs défaillances, ce qui a poussé les Tunisiens à le délaisser. En effet, le recours des citoyens au transport public a diminué à 30% actuellement contre 70% dans les années 1970.

A propos de l’accident de la route qui a provoqué la mort de 12 ouvriers agricoles, Ben Ahmed a fait savoir que des lignes de bus supplémentaires seront consacrées aux transport des ouvrières parallèlement à l’octroi de nouveaux permis de transport rural en coordination avec les coopératives agricoles et les gouverneurs et le respect des règles de sécurité.

Le président de l’Association tunisienne de la prévention routière, (ATPR), Afif Frigui, a critiqué l’absence de volonté pour l’application de la loi afin de préserver la sécurité des personnes, citant les dépassements commis par les conducteurs des taxis collectifs (transport rural).

Frigui a fait savoir que l’ATPR réalisera en collaboration avec son homologue française, le projet ” des villes en sécurité “, qui sera annoncé au cours du forum mondial de la ville de Tunis qui sera organisé les 24 et 25 juin 2019. Ce projet verra une forte adhésion de municipalités pour protéger les villes et les quartiers contre les accidents de la route.

En 2018, les accidents de la route ont provoqué 74 cas de décès à bord des moyens de transport public, contre 71 cas en 2017.