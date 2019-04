La Tunisie et l’Arabie saoudite ont convenu de renfoncer leurs échanges commerciaux et leurs investissements.

Des accords ont été conclus entre les deux pays dans ce sens en marge des travaux de la 10e commission mixte tuniso-saoudienne, tenus les 27 et 28 avril 2019 à Ryiadh, indique un communiqué du ministère du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale publié lundi 29 avril.

La Tunisie et l’Arabie saoudite ont également conclu des accords sur la promotion du secteur privé et l’adoption d’une feuille de route à même d’accroître le volume des investissements et les partenariats dans les secteurs pharmaceutique, alimentaire et minier ainsi qu’un accord dans le domaine de l’habitat et de l’aménagement, selon la même source.

Présidés par le ministre tunisien du Développement, Zied Ladhari, et le ministre saoudien du Commerce et de l’Investissement, Majed Kasbi, les travaux de la commission mixte ont permis d’examiner la possibilité de développer le partenariat, notamment dans les secteurs de l’énergie, de l’habitat, de l’équipement, des technologies de la communication et de l’information, de l’éducation et de l’industrie.

En marge des travaux, Ladhari a eu des entretiens avec le ministre saoudien des Finances, Mohamed al-Jadaan, le gouverneur de l’Instance générale saoudienne d’investissement, Ibrahim Ben Abderahmane Al asr, et le vice-président du Fonds saoudien pour le développement, Khaled Ben Salmen Alhadhiri.