René Trabelsi, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, s’est rendu lundi 29 avril dans un hôtel situé à Yasmine Hammamet pour présenter ses condoléances après la mort d’un concurrent dans un rallye touristique survenu le 26 avril entre Ksour Essef et Rejich, dans le gouvernorat de Mahdia.

“Je suis venu exprimer les condoléances de la Tunisie à la veuve du touriste, hospitalisée après une fracture, et pour réconforter ses collègues après l’accident tragique provoqué par le manque de discipline d’un chauffeur de louage”, a déclaré le ministre à la presse.

René Trabelsi souhaite que cet accident ne décourage pas les amis de la Tunisie participant au rallye touristique de visiter le pays et ses villes dans le cadre des manifestations d’animation touristique du rallye de motos.

Il a souligné devant le groupe participant le souci de la Tunisie de fournir toutes les conditions nécessaires au succès à leurs déplacements et périples à travers les villes tunisiennes.

Le ministre a relevé d’autre part que “la concomitance du pèlerinage de la communauté juive au temple de Ghriba à Djerba avec le mois de Ramadan est un message de coexistence et de tolérance, l’un des grands privilèges de la Tunisie”.

Il a également rendu un grand hommage aux agents de sécurité, aux gardes, à l’armée et aux aéroports pour réunir les conditions de réussite du rite.

Au sujet de la nouvelle saison, le ministre du tourisme a indiqué que la Tunisie affiche un grand optimisme en raison du développement des indicateurs de réservation dans toutes les zones touristiques tunisiennes.

“Ce qui fait assumer aux professionnels et employés du secteur la responsabilité de cette réussite”, a-t-il affirmé, estimant que l’activité touristique dans cette période et le développement des réservations sont des indicateurs que “la Tunisie est un pays sûr et prêt à accueillir ses invités”.