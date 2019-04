“La Bourse de Tunis clôture la séance de lundi, 29 avril 2019, sur une note négative, l’indice boursier, Tunindex a perdu de 0,52 % à 6 892,52 points ,avec un faible volume d’affaires de 4,194 millions de dinars( MD)”, selon l’intermédiaire en bourse, Mena Capital Partners(MCP).

Le titre BIAT a réalisé le plus fort volume de la séance , générant 2,098 MD , l’action a plié de 0,08 % pour se situer à 115 dinars(D).

Dans le vert, MONOPRIX s’offre une hausse de 4,62 % à 8,37 D, suivi par SIPHAT et SOPAT qui ont gagné respectivement 4,25 % et 4,06 % à 5,63 D et 2,05 D.

Le titre AMS se bonifie de 2,98 % à 0,69 D, tout comme ELECTROSTAR qui a affiché une progression de 2,85 % en s’échangeant à 1,08 D.

Dans le rouge, ATB chute de 3 % à 2,91 D, suivi par UADH et SIMPAR qui ont reculé respectivement de 2,98 % et 2,96 % à 1,30 D et 31,73 D.

De même, le titre SOTRAPIL a baissé de 2,90 % à 15,38 D. Idem pour le titre SOTETEL qui a vu son cours régresser de 2,76% en s’échangeant à 6,32 D.