Des représentants du gouvernement et des structures professionnelles ont inauguré, jeudi 25 avril, le Salon national de l’agriculture et de l’innovation à Bou Salem, qui se tient du 25 au 27 avril 2019, avec la participation de 70 exposants offrant des hautes technologies agricoles.

Le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Samir Taieb, a indiqué à cette occasion que la Tunisie adopte de nouveaux techniques pour développer et diversifier la production agricole dans le pays.

Le ministère œuvrera de manière participative à élargir l’utilisation des techniques modernes, tel que le drone.

De son côté, le ministre du Commerce, Omar El Béhi, a souligné l’impératif d’intégrer des programmes de coopération avec les établissements de recherche nationaux et internationaux, et d’élargir l’utilisation des applications informatiques sur les smartphones pour que l’agriculteur et les structures concernées puissent prendre des décisions adéquates en temps opportun.

Pour le secrétaire général de l’Union générale tunisienne de travail (UGTT), Noureddine Taboubi, la garantie des besoins alimentaires des Tunisiens constitue le principal défi de l’agriculture tunisienne.