Le nouveau Macan et le Cayenne Hybride arrivent sur les routes tunisiennes

Le groupe Ennakl Automobiles a convié un certain nombre de médias à la présentation de deux nouveautés automobile, à savoir l’arrivée, pour la première fois en Tunisie, le nouveau Macan et le Cayenne Hybride.

Comme il se doit, Ibrahim Debache, p-dg d’Ennakl Automobiles, et ses équipes ont donc accueilli les journalistes au Porsche Centre à La Goulette, ce jeudi 25 avril 2019.

Mais il ne s’agissait pas que la présentation des deux nouveaux modèles, mais aussi d’une nouvelle équipe après-vente et marketing à savoir Khaled BEN ALI (conseiller de service), Néjib TLIBI (responsable d’atelier), Meriem BEN YEDDER (responsable Marketing Porsche et Skoda) et Karim HAMMAMI (Head of Audi et Porsche).

Et le patron d’Ennakl Automobiles de donner le ton : « … nous sommes réunis ce jour pour accueillir le nouveau Macan et le Cayenne Hybride que nous introduisons pour la 1ère fois en Tunisie ».

En peu de mots, M. Debache explique les nouveautés introduites dans la marque : « Vous le verrez, Porsche a intégralement amélioré le Macan en termes de design, de confort, de connectivité et de dynamique de conduite. Il reste en harmonie avec l’ADN de Porsche. Ce modèle est ainsi le fleuron sportif du segment avec plus de 400 mille véhicules vendus en 5 ans ».

Et ce n’est pas tout cas, car, « toujours dans le cadre de l’amélioration du modèle, Porsche vient d’annoncer que le futur Macan sera 100% électrique. Ceci s’inscrit dans la stratégie E-performance et E-mobility du constructeur », ajoutera le p-dg d’Ennakl Automobiles.

Alors, Porsche Centre Tunis et Ennakl Automobiles ne pouvaient que s’inscrire dans cette stratégie d’électrification, «en installant cette année dans notre showroom et chez certains partenaires (déjà Movenpick) des bornes de recharge de voitures électriques». Voilà qui est nouveau en Tunisie.

Ils introduisent également en Tunisie le 1er Cayenne Hybride, et ce en attendant l’arrivée du Taycan, 1ère Porsche 100% Electrique.

Ainsi, considéré comme le “sportif du groupe“, le nouveau Macan est doté de nouveaux entraînements puissants et efficaces et un châssis optimisé.

En outre, certaines améliorations ciblées ont été apportées à l’extérieur, comme une nouvelle bande lumineuse DEL à l’arrière, qui donnent au Macan un aspect futuriste, en harmonie avec l’ADN de Porsche en matière de design.

Mais encore. « Avec son nouveau système Porsche Communication Management à écran tactile de 10,9 pouces, le Macan propose une connectivité intégrale et des fonctions numériques innovantes ».

Difficile de citer tous les ajouts au Macan, mais disons qu’il comporte davantage d’assistance et de confort, une allure raffinée…

TB