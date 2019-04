Le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, a reçu, jeudi 25 avril au siège de son département, la ministre suédoise des Affaires étrangères, Margot Wallström.

Lors d’un point de presse, tenu à l’issue d’une séance de travail entre les deux ministres et les délégations les accompagnant, Jhinaoui s’est félicité du niveau atteint par les relations tuniso-suédoises, en particulier depuis la réouverture de l’Ambassade de Suède en 2016.

Jhinaoui a rappelé que la visite de son homologue en Tunisie intervient aussi dans le cadre du Forum mondial sur l’égalité Homme-Femme (24 au 26 avril 2019), organisé à l’initiative du gouvernement tunisien, en collaboration avec le gouvernement suédois, ONU Femmes et le Programme des Nations unies pour le développement.

“La Suède détient un rôle principal dans le domaine de l’égalité homme-femme et la protection des droits de l’enfant”, a-t-il précisé.

Pour Jhinaoui, l’organisation de ce forum témoigne de la considération pour les acquis de la Tunisie dans le domaine de la femme et les réformes réalisées dans le secteur depuis l’indépendance et la mise en place de la nouvelle constitution.

“Le forum est une réussite à tous les niveaux, notamment à travers la présence d’environ 500 participants des différentes nationalités”, s’est-il félicité.

“Il a été une occasion d’examiner plusieurs questions liées à la liberté de la femme, l’égalité homme-femme et le rôle que pourrait endosser la femme dans le domaine du développement”, a-t-il précisé, faisant remarquer que la Suède jouit d’un rôle principal dans le domaine de l’égalité des genres, la protection des droits de l’enfant et dans plusieurs sujets relatifs à la famille.

Les deux parties ont convenu que les questions de la femme, de la sécurité et de la paix seront les priorités de la Tunisie au Conseil de sécurité pour 2020-2021, a-t-il ajouté, précisant que l’accent a été mis sur l’importance de renforcer la coopération entre les deux pays et d’échanger les expertises, particulièrement en matière de liberté de la femme et de développement durable.

Jhinaoui a, par ailleurs, salué le soutien de la Suède, depuis 2011, à la Tunisie en matière d’instauration des fondements de la démocratie, “surtout que la Suède et l’un des principaux pays qui financent les projets onusiens en Tunisie”.

Il a, dans ce contexte, invité la Suède à orienter ce soutien dans les domaines de la gouvernance et la décentralisation, soulignant l’importance de développer la coopération bilatérale dans le domaine des TICS, de l’agriculture et des investissements.

“Il est nécessaire de promouvoir les investissements suédois en Tunisie et d’intensifier les échanges commerciaux”, a-t-il affirmé, indiquant avoir proposé à son homologue suédoise d’oeuvrer à intensifier les exportations tunisiennes vers le marché suédois.

Il a, dans ce contexte, fait savoir que huit sociétés suédoises opèrent en Tunisie pour des investissements estimés à 45 millions de dinars générant 1 368 emplois.

“La rencontre a été aussi l’occasion de passer en revue la situation générale en Tunisie et la détermination de consacrer les attributs de la démocratie, surtout que la Tunisie se prépare pour l’organisation des élections législatives et présidentielle fin 2019. Il s’agit d’une volonté particulière pour faire réussir ces échéances afin de prouver au monde entier que la Tunisie est capable d’instaurer la démocratie”, a-t-il relevé.

Selon Jhinaoui, l’ordre du jour du conseil de sécurité, la question libyenne et les développements inquiétants observés dans ce pays, ont également été au centre des échanges, soulignant la convergence des vues entre les deux pays à l’égard de cette question, à savoir un cessez le feu immédiat, le dialogue et la poursuite du processus politique dans ce pays “frère”.

Pour sa part, la ministre suédoise a salué les progrès réalisés dans le domaine de l’égalité des genres, soulignant l’excellence des relations bilatérales tuniso-suédoises.

Pour elle, “l’organisation de ce forum à Tunis a été un franc succès”.

Elle a, par ailleurs, réaffirmé l’engagement de son pays à continuer de soutenir la Tunisie dans les domaines de l’économie et de la démocratie.

Elle a, en outre, mis en avant la volonté de la Suède de partager son expertise avec la Tunisie, soulignant que son pays mettra tout en œuvre pour encourager les hommes d’affaires suédois à investir en Tunisie.