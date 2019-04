La Bourse de Tunis entame la séance du en territoire positif où le Tunindex gagne 0.12 % à 6 958.81 points, traitant un volume transactionnel de l’ordre de 1.488 MTND, selon l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert ,OFFICE PLAST enregistre une hausse de 4.47 % à 2.80 TND suivi par les deux titres BH et MONOPRIX qui ont grimpé respectivement de 4.44% de 3.82 % à 15.25 TND et 7.06 TND .

Dans le rouge MAGASIN GENERAL recule de 2.99 % à 34.34 TND idem pour les titres SOMOCER et SAM qui ont baissé respectivement de 2.67 % et 2.40 % à 1.09 TND et 4.06 TND.