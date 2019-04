Tunisie Telecom et SOTETEL signent une convention de partenariat avec le Groupe SOROUBAT. Selon l’opérateur historique des télécommunications, c’est une première en Tunisie.

Le Groupe SOROUBAT est un acteur incontournable, de grande notoriété, spécialisé entre autres activités dans les travaux publics et la promotion immobilière. Aujourd’hui, il se rapproche de deux acteurs fondamentaux des télécommunications en Tunisie, en l’occurrence Tunisie Telecom et sa filiale SOTETEL, afin d’offrir aux résidents et usagers des complexes résidentiels, commerciaux et industriels, en cours de réalisation, les services liés aux connexions de Très Haut Débit et les technologies de pointe qu’elles génèrent.

La convention a été paraphée, mardi 23 avril 2019, au siège social de Tunisie Telecom, par Messieurs Mohamed Fadhel Kraiem, Président-Directeur Général de Tunisie Telecom, Noureddine Hachicha, Président-Directeur Général du Groupe SOROUBAT, et Habib Bouattay, Directeur Général de la SOTETEL.

M. Mohamed Fadhel Kraiem s’est exprimé sur son entière satisfaction envers cette convention établie pour une durée de 15 ans et sur le crédit positif qu’il lui accorde.

Il a également fait part de sa gratitude pour le Groupe SOROUBAT qui montre par ce partenariat la confiance qu’il porte aux services de Tunisie Telecom.

Le président directeur général de Tunisie Telecom a, par ailleurs, garanti l’engagement sans faille de l’opérateur national dans la construction des infrastructures des télécommunications, l’accès aux services du très haut débit à sa clientèle dans les meilleurs délais et à l’instauration d’un environnement urbain conforme aux mutations culturelles et économiques que connaît la Tunisie.

Pour sa part, Habib Bouattay, Directeur Général de la SOTETEL, a déclaré que ce partenariat s’inscrit dans le cadre d’un plan stratégique avec la précieuse collaboration de Tunisie Telecom, pour le développement des activités de la SOTETEL en matière de digitalisation et développement des villes intelligentes.

M. Noureddine Hachicha a tout d’abord rappelé les réalisations accomplies par son groupe, créé depuis une quarantaine d’années, en Tunisie et dans plusieurs pays africains.

Ensuite, s’exprimant sur l’importance de ce partenariat tripartite, il a déclaré : « Nous comptons énormément sur cette convention avec nos deux partenaires Tunisie Telecom et la SOTETEL pour fournir les meilleurs services des télécommunications dans l’ensemble de nos complexes ».