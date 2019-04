L’Université Paris Dauphine I Tunis lance une Licence Mathématiques Appliquées destinée aux élèves des lycées français et tunisiens qui décrocheront leur bac cette année. Cette nouvelle formation, centrée sur les mathématiques et complétée par des enseignements en économie, finance et en informatique ouvre sur deux parcours en deuxième année : mathématiques-informatique ou mathématiques-économie. Elle constitue ainsi une première étape vers un cursus orienté modélisation de problématiques financières et économiques et leur résolution numérique.

Ce programme, proposé par Paris-Dauphine et délocalisé à Tunis, s’inscrit dans un contexte où les compétences acquises sont très prisées dans les métiers de la finance de marché, l’actuariat, le marketing, le scoring, les sondages ou encore le traitement des données massives et l’intelligence artificielle.

L’enseignement sera assuré par des professeurs français et tunisiens et la formation sanctionnée par le diplôme de l’université Paris-Dauphine | PSL, reconnu au niveau international. En effet, l’université PSL dont Paris-Dauphine est membre fondateur, est classée 20ème mondial en mathématiques selon le prestigieux classement QS par discipline.

« La demande mondiale de profils d’experts dans le domaine des sciences des données, l’actuariat ou encore la finance assure 100% d’employabilité aux futurs diplômés issus de ces parcours proposés sur le campus de notre université » explique Amina Bouzguenda Zeghal, Directrice Générale de l’université Paris-Dauphine | Tunis.

Par ailleurs, le caractère pluridisciplinaire de la formation permet des réorientations en cours de cursus vers d’autres licences et masters à Paris ou à Tunis ou des grandes écoles d’ingénieurs telles que Polytechnique, Centrale ou ENSAE.

Peuvent prétendre à une admission au sein de ce nouveau programme, les bacheliers de la série S dans le système français et les bacheliers section mathématiques ou sciences dans le système tunisien. Tous doivent justifier de bases solides en mathématiques et d’une bonne culture générale. En outre, des bourses seront octroyées pour ce programme exigeant ; dans un souci constant de promotion de l’excellence, l’université Paris-Dauphine | Tunis considère en effet qu’une solution de financement de leurs études doit être proposée aux étudiants dont les dossiers seront considérés comme exceptionnels.

Le processus d’admission débute par une sélection sur dossier, suivie d’un entretien les 6 et 7 mai prochains et 15 et 20 juillet 2019.

L’université Paris-Dauphine Tunis et son équipe pédagogique mobilisée sur ce nouveau programme tiendront une session d’information le samedi 27 avril prochain à 10 heures sur le campus de l’université française à Tunis située au 20, rue Baudelaire, El Omrane à Tunis.

Pour plus d’informations : tunis.dauphine.fr (rubrique formation initiale).

A propos de Dauphine | Tunis

Le campus Tunis de Paris-Dauphine se positionne dans la région comme un pôle d’excellence en Gestion, Economie Appliquée et en Mathématiques et Informatique de la Décision et des Organisations. Il bénéficie du potentiel scientifique reconnu à l’international dans les classements internationaux de son université mère.

Dauphine | Tunis en contribuant de façon active et innovante aux besoins en recrutement des entreprises approfondit l’un des éléments fondamentaux qui font sa force : l’accompagnement de ses étudiants vers le monde professionnel.

Diversité des programmes

Licences Gestion – Mathématiques appliquées

Masters : Finance, Management des Systèmes d’information, Big Data, Actuariat

Executive MBA et Executive Master en Finance Islamique

Programmes certifiants et sur mesure pour cadres dirigeants

Un modèle d’enseignement orienté employabilité