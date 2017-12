Tunisie : Une école supérieure privée d’assurance et de finance voit le jour

L’Ecole supérieure privée d’assurance et de finance (ESPAF) est un établissement d’enseignement supérieur privé en matière d’assurance et de finance, fondée à l’initiative de certains établissements tunisiens en assurance et en finance.

Soucieuse de répondre aux besoins en formation des étudiants en vue de devenir de futurs managers, elle se fixe pour objectif de garantir, à partir de l’année universitaire 2017-2018, des cursus en finance et en assurance.

Pour ce faire, elle comptera sur un management de qualité et un corps d’enseignants compétent et expérimenté.

Dotée d’un enseignement conforme aux standards internationaux, l’ESPAF incarnera un symbole de rapprochement entre le monde de l’assurance et celui académique.

L’Ecole décernera, en cas de réussite, des diplômes agréés par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique :

Licence fondamentale en finance

Licence appliquée en assurance

Master professionnel en management du risque dans les assurances et les institutions financières.

L’ESPAF assurera des stages aux étudiants pour parfaire leur formation théorique et permettre ainsi aux entreprises d’identifier et repérer les jeunes talents à recruter.

Pour de plus amples renseignements, le site web de l’école : www.espaf.tn