Une stratégie nationale au profit des élèves surdoués sera mise en place à partir de la rentrée scolaire 2019-2020, a annoncé, lundi 22 avril, Hatem Ben Salem, ministre de l’Education, lors d’une conférence nationale sur le thème ” accompagnement des surdoués : actualité et perspectives “, organisée au siège dudit département à Tunis.

Ben Salem a insisté sur la nécessité de conjuguer les efforts et d’associer les différents intervenants du secteur de l’éducation et de la société civile afin de mettre en place des mécanismes permettant la découverte des élèves surdoués et l’élaboration d’un cadre législatif susceptible d’aider le ministère à leur accorder une opportunité exceptionnelle pour valoriser leurs compétences.

Le président de l’Association tunisienne de l’encadrement éducatif des surdoués, Youssef Marouani, a affirmé que son association a signé un accord de partenariat avec le ministère de l’Education, le 26 mars 2019, portant sur la mise en place d’une stratégie nationale scientifique au profit des élèves surdoués.

Un travail sera effectué pour identifier les concepts et faciliter le processus de diagnostic, a-t-il fait savoir, soulignant la possibilité de suivre des expériences internationales comparées en tenant compte des spécificités sociales, culturelles et financières du pays.

Les enseignants seront formés sur les méthodes permettant d’identifier les élèves surdoués, la pédagogie à adopter et les moyens susceptibles de répondre à leurs besoins spécifiques, a-t-il expliqué.

Cette stratégie sera appliquée, dans une première phase, dans un nombre limité d’écoles primaires afin de l’évaluer, l’ajuster et la généraliser au niveau des autres établissements scolaires, a t-il annoncé.

De son côté, Ilhem Barboura, chargée de l’insertion scolaire des catégories fragiles (ministère de l’Education), a souligné la possibilité d’adopter des mécanismes pédagogiques utilisés à l’échelle internationale en faveur des élèves surdoués, à savoir le passage d’un niveau à un autre, l’inscription à l’école à un âge précoce, le rassemblement de deux niveaux scolaires.

Les élèves surdoués se distinguent par une intelligence exceptionnelle les rendant incapables de s’adapter aux méthodes traditionnelles de l’enseignement, aboutissant parfois à l’abandon scolaire, à la dépression et même au suicide, a-t-elle mis en garde. Elle appelle à ce propos à l’union de tous les efforts afin de sauver cette catégorie et exploiter convenablement leurs compétences.

La psychiatre au ministère de l’Education, Safa Atiri, a souligné l’existence de plusieurs indicateurs permettant de découvrir l’élève surdoué, dont ses compétences linguistiques et communicationnelles et sa capacité à convaincre outre sa passion pour le savoir, les débats et la lecture des encyclopédies.