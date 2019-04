Décidément, la conquête des marchés africains par le groupe français Orange Cyberdefense, spécialisée dans la cybersécurité, passe par le Maroc, plus précisément Casablanca.

C’est dans ce cadre que cette société française a décidé d’y créer une filiale laquelle formera, d’ici 2020, une cinquantaine de spécialistes en cybersécurité dans le pays.

L’annonce du lancement de cette structure a été faite dernièrement, rapporte le site spuniknews.com, expliquant qu’« elle sera le fer de lance du groupe au Maghreb et dans tout le continent africain », et ce du fait que «… la cybercriminalité touche de plein fouet l’Algérie, le Maroc et la Tunisie », selon un rapport de la société russe Kaspersky Lab.

En effet, « en dépit des énormes efforts des pays maghrébins en matière de généralisation d’Internet, les infrastructures technologiques en Algérie, au Maroc et en Tunisie restent très vulnérables à la cybercriminalité. Et l’Algérie est le pays le plus exposé aux cyberattaques au Maghreb. En termes de vulnérabilité, Kaspersky Lab classe ce pays à la 25e place mondiale, suivie par le Maroc (51e) et la Tunisie (52e), qui reste le pays le plus touché par le cyberterrorisme ».