L’international tunisien Zied Chennoufi a estimé que le cinq national est capable de se qualifier au second tour de la Coupe du Monde FIBA 2019 qui aura lieu en Chine, où la Tunisie croisera le fer dans le groupe C, avec l’Espagne, l’Iran et Porto Rico.

Dans une interview accordée au site officiel de FibaBasketball, le joueur a indiqué que la Tunisie a hérité d’un groupe difficile, composé de l’Espagne comme favorite, mais affirme que la Tunisie est une candidate sérieuse à la 2e place et, ainsi, pour avancer dans la compétition.

“Nous avons déjà joué contre l’Iran et je peux sans autre affirmer que nos styles de jeu se ressemblent. Nous connaissons ses points forts et ses faiblesses,” a-t-il expliqué. “Nous n’avons jamais été opposés au Porto Rico, mais nous pensons avoir une équipe capable de le battre. Quant à l’Espagne, elle est clairement favorite du groupe, mais cela ne veut en tout cas pas dire que nous allons leur offrir le match. Au contraire, nous donnerons tout pour rivaliser avec eux.

“Ce n’est évidemment pas le groupe le plus facile du tournoi, mais notre objectif est d’essayer d’accrocher le second rang. Nous nous croyons capables d’y arriver et nous ferons tout pour nous qualifier pour le second tour”, a-t-il affirmé.