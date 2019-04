” La Tunisie est notre destination “. C’est le nouveau projet que le ministère du Tourisme et de l’Artisanat prépare actuellement, avec l’appui financier de l’Union européenne de 50 millions d’euros.

Selon Mouna Mathlouthi Glis, directrice générale de la coopération internationale au département du Tourisme, la période de réalisation dudit projet durera 5 ans à partir de 2019. Il vise la mise en valeur, entre autres, du musée de Carthage, du secteur de l’artisanat, mais aussi de la révision des textes juridiques afin de faciliter l’action des intervenants dans le secteur du tourisme.

Il s’agit également d’encourager les projets touristiques dans les régions intérieures pour assurer leur développement, l’emploi des jeunes et des femmes, tel que le projet ” Jebel Daher “, réalisé dans le cadre de la coopération tuniso-suisse et qui regroupe des intervenants des gouvernorats de Tataouine, Médenine et Gabès.

Le projet ” La Tunisie est notre destination ” s’inscrit dans le cadre du tourisme balnéaire alternatif, qui rassemble l’artisanat, le tourisme culturel, les arts culinaires, le sport….

Par ailleurs, le ministère du Tourisme œuvre également à l’élaboration d’une stratégie de promotion et de commercialisation de la destination tunisienne sur le marché américain dans le cadre de la coopération tuniso-américaine.