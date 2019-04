La Bourse de Tunis clôture quasiment stable, ce jeudi. L’indice boursier, Tunindex recule légèrement de 0.01 % à 6 942.17 points, traitant un volume d’échanges de 4.581 MTND, selon Mena capital partners.

SOTIPAPIER a été le titre le plus actif, dans un volume de 1.168 MTND à 6.62 TND, soit une hausse de 0.76 %, suivi par ICF qui a mobilisé 0.658 MTND de ses capitaux à 211.0 TND, soit une baisse de 0.93 % .

Dans le vert, AIR LIQUIDE s’offre la plus forte hausse de la séance (+5.05) à 89.99 TND, tout comme pour les titres SIPHAT et TAWASSOL GROUP HOLDING qui ont grimpé respectivement de 4.31 % et 3.44 % à 5.32 TND et 0.30TND.

Dans le rouge, AMS baisse de 4.22 % à 0.68 TND, suivi par TUNISIE LEASING et GIF FILTER qui ont perdu respectivement 3.69 % et 3.22 % à 9.90 TND et 0.90 TND.

STB termine la séance en perdant 2.95 % à 3.61 TND, idem pour le titre CIL qui a affiché un repli de 2.94 % en se monnayant à 14.17 TND.