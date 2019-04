La société SOTIPAPIER a publié ci-dessous ses indicateurs d’activité relatifs au 1er trimestre 2019.

La production est passée de 14.366 tonnes au 1er trimestre 2018 à 16 542 tonnes en 2019 enregistrant une évolution de 2 176 tonnes (+15%) ;

Cette évolution provient essentiellement de la croissance de la production du papier pour ondulé (Testliner et Fluting) à concurrence de 2 324 tonnes (+27%) atténuée par une légère baisse de la production du papier Kraft de -148 tonnes (-3%).

Le chiffre d’affaires réalisé au cours du 1er trimestre 2019 est en hausse de 49% comparé à la même période de l’année 2018 pour s’établir à 35,079 millions de dinars (MDT) contre 23,562 MDT au cours du 1er trimestre 2018 et ce suite à une augmentation du chiffre d’affaires générée par le papier pour ondulé (Testliner et Fluting) de 46% et celui du papier kraft de 53%.

L’endettement de la société est passé de 35,246 MDT au 31/03/2018 à 50,136 MDT au 31/03/2019 soit une augmentation de 14,890MDT résultant principalement

de :

– Augmentation de l’encours escompte de 5,306MDT passant de 15,357 MDT au 31/03/2018 à 20,663 MDT au 31/03/2019 ;

– Recours aux crédits à court terme pour 9,481 MDT venant relayer le paiement des importations à vue de matières premières afin d’atténuer le risque de

change résultant de la forte dépréciation du dinar face à l’EUR et le dollar US ;

– Maintien de l’enveloppe financement de stocks au niveau de 5,0MDT.

La trésorerie positive de 5,935 MDT au 31/03/2019 correspond essentiellement à un placement à terme de 5,500 MDT.