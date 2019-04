Pour la 10e année consécutive, Samsung Electronics Co., Ltd. a maintenu sa position de leader mondial de la signalisation numérique, mesurée en ventes unitaires. Les données publiées récemment par IHS Markit, le principal fournisseur de données sur le marché de la signalisation numérique, a identifié Samsung comme la marque la plus vendue du secteur depuis 2009.

“Les solutions innovantes de Samsung repoussent sans cesse les limites de ce qui est possible”, a déclaré Seog-gi Kim, vice-président exécutif des activités d’affichage visuel chez Samsung Electronics. « Les classements IHS valident des années de dévouement à fournir aux partenaires les outils dont ils ont besoin pour créer des expériences de visualisation plus réalistes et immersives. Nous continuerons à faire progresser le secteur en nous adaptant aux besoins changeants des clients et en montrant ce qui est possible pour l’avenir de l’affichage”.

Selon le rapport IHS Technology «Public Displays Market Tracker», Samsung représentait 25,8% de la part du marché mondial des ventes d’unités d’affichage numérique en 2018.

Avec une gamme d’écrans dynamiques et polyvalents, les derniers ajouts au portefeuille de Samsung SMART Signage incluent plusieurs produits de premier plan primés dans diverses catégories. Chacune fournit des solutions sur mesure pour de nombreux secteurs, y compris la vente au détail, les restaurants à service rapide, les aéroports, la publicité numérique hors domicile (DOOH), les entreprises, l’éducation, les loisirs, l’hôtellerie et les transports publics. Ces technologies d’affichage offrent une alternative visuelle plus puissante à la signalisation standard.

Affichage QLED 8K – Offrant la résolution la plus élevée du marché grâce à la technologie de montée en gamme de l’Intelligence Artificielle (IA), l’affichage QLED 8K améliore l’image dans les affichages commerciaux en un contenu plus dynamique et attrayant pour capter l’attention des clients potentiels. En outre, l’intensification intelligente de l’intelligence artificielle permet aux propriétaires de magasins et aux annonceurs de produire du contenu à moindre coût et avec une résolution tout en affichant une qualité exceptionnelle de 8K. La signalisation QLED 8K a été nommée lauréate du prix AV News Award dans la catégorie « Innovation de l’année en matière de signalisation numérique » et du prix « Best of Show » lors de la conférence Integrated Systems Europe 2019, donnée par Installation, une publication du secteur.

Série OMN / OMN-D semi-extérieure – Conçue pour les fenêtres de devanture de magasin, cette série offre une visibilité homogène, même à la lumière directe du soleil. Une organisation des câbles propre, un logiciel facile à utiliser et un écran durable et économe en énergie en font un excellent choix pour les détaillants. La série OMN-D est à double face, ce qui permet aux entreprises de présenter du contenu vers la rue et dans le magasin sur un seul écran. La série OMN / OMN-D a également été récompensée par le prix TNT (Top New Technology) 2019 pour les affichages tout temps.

Série OHN / OHN-D Full-Outdoor – Construite avec un verre de protection Magic classé IK10, la série OHN offre une visibilité exceptionnelle ainsi qu’un écran étanche à l’eau et à la poussière classé IP56 pour une durabilité inégalée. L’OHN-D est un écran double face, idéal pour attirer l’attention des clients potentiels sur un abribus ou un panneau d’affichage de rue.

Série QMR / QBR – Ces nouveaux modèles d’écrans UHD 4K 2019 présentent des améliorations significatives, notamment des encadrements plus petits et une conception symétrique. Cette série a été conçue pour les centres commerciaux, les magasins de détail et les aéroports. Elle est dotée d’un upscaling UHD intelligent et d’un panneau anti-éblouissement pour plus de visibilité.

Samsung Flip – Tableau de conférence numérique interactif de 55 pouces permettant une collaboration plus productive et plus efficace sur le lieu de travail. Samsung Flip propose une conception configurable, une expérience d’écriture naturelle et un support sur roulettes. Pour permettre des réunions de bureau créatives et efficaces, Samsung Flip a été lauréat du prix AV News Award Présentation de l’innovation de l’année et du prix TNT (Top New Technology) 2019 dans la catégorie Unified Communication & Collaboration.

