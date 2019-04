La Société UNIMED publie ci-dessous ses indicateurs d’activité relatifs au 1er trimestre 2019. Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2019 a connu une augmentationpar rapport à celui du premier trimestre 2018 en passant de 13,9 MDT à 31,1 MDT, soit +124%.

Ceci provient notamment de l’effet de :

– La hausse des ventes nationales de +122%, en passant de 8,2 MDT en 2018 à 18,2 MDT en 2019, et

– Le développement des exportations de +126%, en passant de 5,7 MDT en 2018 à 12,9 MDT en 2019.

– Au 31 Mars 2019, les investissements (incorporels et corporels) ont atteint 4 MDT, et se composent essentiellement de travaux d’extension de l’usine pour 1,5 MDT, du matériel roulant pour 1,4 MDT et du matériel industriel pour 0,7 MDT.

– La valeur de l’endettement à Long Terme au 31 Mars 2019 s’élève à 21 MDT dont un nouveau déblocage de 4,8 MDT au titre de l’emprunt bancaire relatif au financement

de l’extension de l’usine.

L’endettement à Court Terme a enregistré quant à lui une hausse de 37% provenant essentiellement de nouveaux emprunts leasing contactés courant 2018 et début 2019.