Le secteur du ciment tunisien représente une industrie stratégique pour les secteurs du bâtiment et de l’infrastructure.



9 usines, dont une pour le ciment blanc, réparties sur tout le territoire tunisien

Le secteur en mesure de produire 12,5 millions de tonnes de ciment par an

Il génère 3.500 emplois directs et plus de 20.000 emplois indirects

Depuis 2007, les cimenteries tunisiennes ont consacré plus de 100 millions d’euros aux investissements matériels et immatériels

Le plan de développement national 2016-2020 ambitionne d’atteindre un taux de valorisation des déchets de 50% à l’horizon 2020

Selon les études récentes réalisées en partenariat entre la GIZ, l’ANME et les opérateurs cimentiers tunisiens, en rythme de croisière, 40% des déchets habituellement accueillis par les décharges pourraient être valorisés sous forme de combustibles pour les seuls besoins des cimentiers, représentant plus de 3 millions de tonnes de déchets ménagers à l’horizon 2030. Le secteur cimentier peut donc fortement contribuer à la concrétisation des objectifs tunisiens de valorisation des déchets. Le développement du co-processing induira, par ailleurs, une augmentation de la durée de vie des décharges par un facteur 2,5. Par la même occasion, ceci permettrait à l’Etat d’économiser plus de 90 millions de dinars/an de dépenses d’investissement et d’exploitation des décharges.

Moyennant un engagement résolu du secteur, les combustibles alternatifs pourraient représenter plus de 30% du mix thermique du secteur cimentier à l’horizon 2030, totalisant environ 450.000 tonnes équivalents pétrole, représentant – à la valeur actuelle du pet coke- l’équivalent de 200 millions de dinars en devises économisées et autant en bienfaits pour la balance énergétique et celle des paiements.