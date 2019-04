Dans une allocution à l’adresse du peuple tunisien, mercredi 17 avril 2019, le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a souligné que l’amélioration de la situation dans le pays “nécessite la poursuite du processus de réforme et la mise en œuvre des programmes et grands projets”.

Dans cette optique, Chahed indique que l’une des priorités du gouvernement porte également sur l’amélioration du climat des investissements, à travers l’adoption de la loi visant à stimuler les investissements, ce qui supprimera tous les retards administratifs, la complexité pour les investisseurs…

Chahed annonce, à ce propos, le lancement vers le mois d’octobre, de plusieurs projets majeurs, notamment l’autoroute Tunis-Sidi Bouzid, le port de Enfidha, les lignes ferroviaires express, les stations de dessalement et les projets d’énergie renouvelable.

Des programmes encore des programmes

En outre, il annonce que plusieurs programmes seront mis en place, y compris celui qui permettra aux titulaires de diplômes supérieurs d’exploiter des terres agricoles non structurées.

“La période à venir représente un grand défi social qui consiste en le renforcement du système social afin de protéger tous les Tunisiens, de toutes les catégories”, a-t-il expliqué, faisant état de la mise en place du système de sécurité sociale pour les familles défavorisées et le lancement du programme “Ahmini” qui permettra à 500 000 femmes rurales de bénéficier de la couverture sociale et de la protection contre les accidents du travail.

Réforme des fonds sociaux

En ce qui concerne la réforme des fonds sociaux, Chahed estime que cette mesure est “importante”, car elle améliorera la situation financière des fonds et garantira le versement à temps des pensions de retraite. “Lorsque le gouvernement a procédé à cette réforme, que le pays attend depuis plus de 20 ans, il a œuvré à préserver le système de couverture sociale, un des acquis de l’Etat indépendant, et les droits des retraités et les droits de générations de femmes et d’hommes”, a-t-il souligné.

Deux nouveaux “dialogues participatifs”

Chahed indique que, après le dialogue “réussi sur le secteur de la santé”, après avoir fait le diagnostic et trouvé des solutions communes comprenant 26 mesures applicables, le gouvernement a décidé d’organiser deux autres “dialogues participatifs”, l’un sur l’agriculture et l’autre sur les transports.