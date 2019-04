Le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, réaffirme la détermination de la Tunisie à poursuivre, dans le cadre de sa présidence du Sommet arabe, la contribution effective pour renforcer davantage les relations de partenariat et le rapprochement entre le monde arabe et la Russie et de les hisser au niveau du partenariat efficace, de manière à servir les intérêts des deux parties et consolider les attributs de la paix et de la sécurité.

Intervenant à la 5e session du Forum de coopération arabo-russe, Jhinaoui a salué le développement positif caractérisant les relations arabo-russes depuis la création du forum en 2009, soulignant la détermination à mettre en application le plan de travail fixé pour ce forum pour 2019-2021.

Le ministre a mis en avant l’importance de la coordination entre les deux parties concernant le traitement des développements de la situation dans la région et dans le monde et d’améliorer les mécanismes de coopération et de diversifier ses domaines.

“Il est impératif d’intensifier les efforts pour faire avancer le processus de règlement des crises au double plan régional et international”, a-t-il affirmé.

Le chef de la diplomatie a, dans ce sens, indiqué qu’un règlement juste et global de la cause palestinienne sur la base de l’initiative de paix arabe et la solution des deux Etats représente une priorité absolue, appelant à mettre fin aux violations israéliennes des droits du peuple palestinien et à relancer les négociations à ce sujet.

S’agissant de la situation en Libye, Jhinaoui a mis en garde contre le risque de n’avoir d’autres recours que la voie des armes, appelant les Libyens à faire prévaloir l’intérêt du pays sur toute autre considération et à adopter le dialogue et le consensus pour surmonter les conflits.

Evoquant la question syrienne, le ministre a souligné l’impératif d’impulser le processus politique étant donné qu’il constitue le meilleur choix pour rétablir la sécurité et la stabilité dans ce pays “frère” et réaliser les aspirations et attentes de son peuple.

Quant à la question du terrorisme, Jhinaoui a estimé qu’il est capital d’intensifier les efforts régionaux et internationaux pour faire face à ce phénomène à travers l’adoption d’une stratégie globale qui prend en considération les différentes dimensions liées à ce fléau.

Jhinaoui s’est, par ailleurs, félicité du niveau privilégié des relations tuniso-russes, soulignant l’attachement de la Tunisie à les développer davantage dans plusieurs domaines et à renforcer la concertation entre les deux parties sur les questions d’intérêt commun.