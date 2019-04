Les projets publics programmés entre 2015 et 2017, dans le gouvernorat de Jendouba, ont enregistré un taux d’avancement “remarquable”, selon le directeur régional de l’équipement, Abdelkrim Amri.

Des projets sont en cours de réalisation et d’autres en phase d’étude pour évaluer leur rentabilité économique, outre des projets bloqués pour manque de financement, précise Amri, lors d’un point de presse tenu dans la soirée de lundi 15 courant à Jendouba.

D’un coût global de 199 millions de dinars, 37 projets relevant du ministère de l’Equipement et le Conseil régional ont été programmés durant cette période (2015-2017) dont 20 projets relevant de l’équipement (173 millions de dinars) et 17 projets (25,9 millions de dinars) relevant du Conseil régional.

Les projets en cours de réalisation concernent le tronçon de l’avenue du Maghreb Arabe (8 millions de dinars) et le pont Hédi Ben Hassine dont les travaux ont atteint respectivement 30% et 35% de taux d’avancement, outre le pont d’oued Bjer au niveau de la route nationale N°17 (7,2 millions de dinars) et la protection de routes contre les inondations et l’affaissement de terrain, à Ain Draham et Tabarka.

Pour les projets en milieu rural, Amri a souligné que 118 pistes rurales d’une longueur de 235 km (47 millions de dinars) sont en cours de réalisation avec un taux d’avancement à plus de 85%.

De nouveaux projets sont en phase d’étude. Il s’agit de l’autoroute Bou Salem menant aux frontières algériennes, la route régionale n°75 Bis reliant El Azima-Souk Sebt-Thibar, la route régionale n°61 reliant Ghardimaou et la région frontalière Sraya, la route régionale Jantoura Jlima et Jantoura-Beni Mtir, la route locale El Marja et la route nationale n°6.

Des études sont menées pour construire un pont au niveau de la route nationale n°7 reliant Tabarka et Tunis, outre un pont reliant la route nationale n°17, Ghardimaou et la route du Kef.