La Bourse de Tunis débute la séance de ce mardi 16 avril 2019 en repli. Le Tunindex recule de 0.28 % à 6 928.59 points , dans un volume d’échanges de l’ordre de 2.116 MD, selon Mena capital partners.

A la hausse, MPBS avance de 3.92 % à 5.30 TND suivi par les deux titres TAWASSOL GROUP HOLDING et SANIMED qui grimpent respectivement de 3.57 % de 3.03 % à 0.29 TND et 1.70 TND.

A l’inverse TUNSAIR chute de 5.63 % à 0.67 TND idem pour les titres AMS et ATB qui ont abandonné respectivement 5.40 % et 4.30 % à 0.70 TND et 2.89 TND.