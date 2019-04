La Chambre tuniso-allemande de l’industrie et du commerce (AHK) a organisé, jeudi 11 avril, une rencontre-présentation du Salon de l’industrie du plastique et du caoutchouc « K » qui aura lieu du 16 au 23 octobre 2019 à Düsseldorf en Allemagne.

La présentation a été effectuée par Petra Cullmann, directrice du Portfolio Global Plastique & Caoutchouc à Messe Düsseldorf GmbH, et ce au Mövenpick Gammarth en présence de professionnels tunisiens de l’industrie du plastique.

A noter au passage que l’AHK a fêté, à cette occasion, son 40ème anniversaire de présence en Tunisie (1979-2019).

Tout d’abord, il faut noter que K-Düsseldorf, connu depuis 88 ans, est le point de rencontre international majeur pour l’industrie des matières plastiques et du caoutchouc.

Ce Salon qui se tous les 3 ans rassemble les principaux fournisseurs de matières plastiques et du caoutchouc, des machines, des matières premières et matières auxiliaires, ainsi que des semi-finis, pièces techniques en matières plastiques renforcées et sous un même toit. C’est donc une plateforme idéale pour des produits et des innovations, et de nouer des contacts d’affaires.

La manifestation K-Düsseldorf est complétée par une exposition spéciale sur le thème “Visions in Polymers”, l’évolution des tendances et innovations du secteur du plastique. Elle prend particulièrement en considération les questions d’efficacité énergétique et de ressources.

Les organisateurs de cette 20ème édition assurent que déjà 3.000 exposants venant de 60 pays se sont inscrits (Allemagne, France, Italie, Autriche, Suisse, Pays-Bas, Turquie, Etats-Unis, etc.).

La vice-présidente de l’AHK, partenaire du Salon K en Tunisie, assure que les exposants tunisiens qui souhaitent prendre part à cette manifestation n’ont pas de souci à se faire concernant la réservation de l’hôtel : « nous avons déjà anticipé en réservant tout un hôtel pour les Tunisiens… », a-t-elle indiqué.

Parmi les produits qui seront exposés, il y a : les additifs de plastique, adhésifs, appareils de mesure, caoutchouc, éléments en matière plastique, extrusion, fibres de plastique, fibres synthétiques, granulation, installations de recyclage de plastique, machines à souder, machines de moulage par injection, matières plastiques, matières plastiques des machines, mousse, outils en plastique, plastique, presses plastique, produits en plastique, soufflage …

Quant aux secteurs concernés, il s’agit de la construction de machines, matières synthétiques, pétrochimie.

Ceci pour dire que le Salon K reflète les changements survenus sur le marché mondial, comme le démontrent le nombre et la surface d’expositions des entreprises asiatiques (de Chine, de Taiwan, du Japon, de la Corée du Sud notamment) au cours des dernières années.

Voici quelques chiffres sur la production de matières plastiques dans le monde :

Dans cet ordre d’idées, l’Asie représente plus de 50% de de la production de matières plastiques dans le monde ; la Chine étant le leader mondial avec près de 30% de la production mondiale.