Une séance de travail a eu lieu, vendredi 12 avril, au siège du gouvernorat de Jendouba afin d’examiner les préparatifs en prévision de la récolte céréalière.

La réunion a regroupé les représentants des structures et organisations professionnelles concernées. Ils ont soulevé certaines difficultés liées aux préparatifs en cours pour réussir la récolte céréalière et à la disposition de la Banque nationale agricole (BNA) à payer les agriculteurs 48 heures après le dépôt de la récolte aux centres de collecte.

Les autres difficultés évoquées à cette occasion concernent en particulier l’aménagement des espaces de collecte et de stockage des céréales, la fourniture du matériel nécessaire lors de la récolte et d’équipements d’extinction d’incendie ainsi que le nettoyage des chaussées et des pistes rurales qui dépassent 1500 kilomètres dans la région.

De leurs côtés, les gérants des centres de récolte de céréales (au nombre de 17) à Jendouba ont exprimé leur disposition à accueillir les quantités céréalières qui seront collectées.

Selon les statistiques du commissariat régional au développement agricole à Jendouba, les superficies emblavées ont atteint cette saison 88 mille hectares et la récolte est estimée cette année à plus de 1,5 million de quintaux dont le quart sera réservé à la semence pour la prochaine saison.

Les agriculteurs ont affirmé que la saison actuelle sera prometteuse compte tenu des quantités importantes de pluie enregistrées cette année.