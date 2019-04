Le Centre espagnol pour le développement technologique et industriel s’intéresse au programme Recherche et Développement entre l’Espagne et la Tunisie, qui reposerait sur le financement commun des entités (universités, entreprises…) respectives des deux pays engagées dans des projets mixtes innovateurs et collaboratifs, a indiqué le représentant dudit cendre, José Manuel Duran Cuevas.

Il a affirmé, lors de l’Assemblée générale ordinaire de la Chambre tuniso-espagnole de commerce et d’industrie, tenue vendredi 12 avril à Tunis, qu’en l’absence d’un accord dans ce domaine avec les autorités tunisiennes, le CDTI a lancé unilatéralement le Programme ” Projets bilatéraux de certification unilatéral “.

Ce programme finance les entités espagnoles engagées dans des projets de recherche et développement, en coopération technologique avec des entités tunisiennes “.

C’est de la R&D qui vise à appliquer, sur le terrain, les résultats des recherches menées dans les laboratoires, pour améliorer les conditions de vie des sociétés “.

” Ce programme s’intéresse à plusieurs domaines, notamment l’agriculture, la technologie et l’énergie. A ce titre, le CDTI a déjà financé une entreprise espagnole opérant à Jendouba, sur un projet d’amélioration de la production des tomates, tout en optimisant la gestion des eaux d’irrigation, en collaboration avec l’Université de Jendouba. Le coût de ce projet s’élève à peu près à 250 mille euros, dont 70% sont supportés par la partie espagnole et 30% par la partie tunisienne “.

” D’autres projets ont été identifiés dans les domaines agricole et énergétique, et seront annoncés, une fois approuvés “, a-t-il encore ajouté.

De son côté, l’ambassadeur d’Espagne à Tunis, Guillermo Ardizone Garcia, a souligné l’importance du potentiel de coopération économique entre les deux pays, rappelant que ” l’année 2018 a connu une croissance de 57,5% des exportations tunisiennes vers l’Espagne pour 2 milliards de dinars, et de 16% des exportations de l’Espagne vers la Tunisie (2,7 milliards de dinars). En 2018, l’Espagne s’est positionnée comme le 4ème client et le 6ème fournisseur de la Tunisie “.

L’ambassadeur qui a, cependant, évoqué un repli des exportations et des importations espagnoles avec la Tunisie, durant le premier trimestre de 2019, a formulé l’espoir que la situation s’améliore durant le reste de l’année.

” Les derniers chiffres montrent que le flux d’investissement espagnol en Tunisie, de janvier à septembre 2018 a été de l’ordre de 20,25 millions de dinars, soit une régression de 73,9% par rapport à 2017, avec 380 emplois créés (-36% par rapport à 2017. Il est nécessaire d’avoir une vue d’ensemble sur les problèmes que rencontrent les entreprises espagnoles en Tunisie et d’améliorer le climat des affaires pour pouvoir relancer l’investissement “.

Et de préciser que ” l’Espagne a été le cinquième investisseur de la Tunisie en 2017, avec un stock d’investissement s’élevant à 1370 millions de dinars -compte non tenu du secteur énergétique- et 5788 emplois créés “.