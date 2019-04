Lounissi et Selmi s’entretiennent sur les préparatifs le programme “nouvelle génération d’entrepreneurs”

Les préparatifs pour l’annonce de la troisième tranche du programme “nouvelle génération d’entrepreneurs” au profit des jeunes diplômés voulant créer leur petite entreprise, étaient au centre d’une séance de travail tenue jeudi 11 courant entre Saida Lounissi, ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, et Noureddine Selmi, ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire.

Le programme “nouvelle génération d’entrepreneurs”, réalisé par le ministère de la Formation professionnelle en partenariat avec le ministère de l’Equipement, a pour objectif d’encourager et d’accompagner les jeunes diplômés pour les aider à réaliser leur entreprise en matière d’infrastructure routière.

La séance de travail était une occasion pour évaluer les deux premières tranches du programme afin d’examiner les moyens de le développer.

Lounissi a appelé à ce propos, à déterminer les critères de travail commun soulignant l’importance d’assurer un suivi et un appui à ces entreprises créées dans le cadre de ce programme (91 entreprises lors de la première tranche et 115 lors de la deuxième tranche) afin de garantir leur pérennité.

Le ministre de l’équipement a pour sa part fait part de la disposition de son département à assurer davantage de coordination et de coopération pour réaliser la 3ème tranche.