La Foire Internationale de Sfax organise le salon international professionnel des services pétroliers et de l’énergie PETROSERV 2019 du 23 au 26 avril 2019 à Sfax.

A la faveur du positionnement stratégique de la Tunisie au centre de la région pétrolifère Maghrébine (Libye, Tunisie, Algérie, Maroc, Mauritanie) et portail de l’Europe sur l’Afrique, le salon international professionnel des services pétroliers et de l’énergie PETROSERV, qui se tient à Sfax (Tunisie) tous les deux ans, s’est avéré au bout de 5 sessions comme l’événement et l’espace appropriés pour les opérateurs du secteur en quête d’opportunités de développement et de perspectives d’investissement.

PETROSERV est assurément le RDV incontournable des professionnels opérant dans toutes les branches et filières du secteur de l’énergie et notamment du gaz naturel où la Tunisie joue un rôle stratégique dans l’approvisionnement de l’Europe en gaz provenant de l’Afrique.