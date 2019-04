Le secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, Sabri Bachtobji, et la secrétaire générale du ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Elisabetta Bellone, ont présidé, mercredi 10 courant à Tunis, la troisième session des consultations politiques tuniso-italiennes.

Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, les deux parties ont souligné la nécessité d’une bonne préparation des prochaines échéances politiques bilatérales, notamment la première session du haut comité tuniso-italien entre les chefs de gouvernement des deux pays et le Forum tuniso-italien des affaires, prévus fin avril.

Il s’agit également d’impulser les relations de coopération, en particulier dans les domaines du développement et de la finance, des échanges énergétiques et scientifiques, de la coopération décentralisée, de la gestion consensuelle de la migration et du développement solidaire.