Tunisie Telecom annonce la signature d’une convention de partenariat avec la cellule régionale du Kef du Conseil International des Femmes Entrepreneurs – CIFE Le Kef, le samedi 6 avril 2019 dans le gouvernorat du Kef.

Cette convention triennale fera bénéficier les adhérentes du CIFE-Le Kef d’une panoplie de services à forte valeur ajoutée touchant les segments du fixe, mobile, DATA, offres convergentes, Cloud et sécurité avec plusieurs bonus et remises.

La convention a été signée par la Présidente du CIFE LE KEF Mme Amina Magouri qui a remercié Tunisie Telecom pour son support et la Directrice Centrale Marché Entreprises au sein de Tunisie Telecom, Mme Rym Akremi Ben Dhief qui a confirmé le support continu de Tunisie Telecom en tant que partenaire technologique de confiance pour les femmes entrepreneures en les accompagnant via des offres globales et convergentes avec une optimisation des coûts et ce dans le but de leur permettre le développement de leurs Business en toute flexibilité.

La signature s’est déroulée en marge du forum organisé par CIFE-Le Kef sur le thème « L’entrepreneuriat Durable – Un moteur de développement régional ».