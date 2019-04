Une catastrophe environnementale plane actuellement sur le littoral de Tazarka (délégation de Korba), menaçant la saison des vacances et touristique en cas de classement de la plage dans la liste des zones interdites à la baignade.

Ce classement reste très probable en raison de la situation actuelle de la plage de Tazarka submergée par les eaux polluées provenant des abattoirs de volailles qui ont envahi la sebkha de Tazarka dont les eaux commencent à hausser.

Le ministre des Affaires locales et de l’Environnement, Mokhtar Hammami, a effectué une visite d’inspection à la sebkha et a trois abattoirs de volailles qui constituent, d’après les autorités municipales de Tazarka, le principal facteur de pollution de la sebkha et ses environs.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, il a indiqué qu’il a été décidé de soumettre ces abattoirs à un contrôle continu par l’Agence nationale de protection de protection du littoral, précisant qu’une réunion se tiendra mardi au siège du gouvernorat pour prendre une décision obligeant les propriétaires de ces abattoirs à mettre en place des stations de traitement de leurs eaux polluées.

“Il s’agit de fournir des stations des traitements préliminaires des eaux polluées, ou d’assurer le fonctionnement de ses stations de manière continue, si ces stations sont déjà installées, et de faire le tri des déchets”, a-t-il précisé.