Alger abrite les travaux d’un forum sur les énergies dont le thème est “vers un partenariat renforcé au service d’une transition énergétique durable“, en du ministre algérien de l’Energie, Mohamed Arkab, et de représentants des pays du pourtour méditerranéen. Ce forum est organisé en prélude au Sommet des deux rives de la Méditerranée occidentale, prévu le 24 juin 2019 à Marseille (France).

Dans son allocution, rapporte l’agence de presse algérienne (APS), Arkab a souligné que le thème de la rencontre “résume, à lui seul, l’importance des résultats qui y sont attendus”.

Selon le ministre de l’Energie, “le prochain Sommet des deux rives de la Méditerranée occidentale contribuera à définir une nouvelle vision de l’avenir de la coopération dans le domaine de l’énergie“.

Quant au directeur de la coopération avec les institutions de l’Union européenne (UE) au ministère des Affaires étrangères, Ali Mokrani, il a souligné que la tenue du forum d’Alger “illustre l’importance qu’a toujours attaché l’Algérie au dialogue 5+5 en Méditerranée occidentale en tant que cadre privilégié de coopération et de dialogue”.

En plus de l’Algérie, la Libye, la Tunisie, le Maroc, la Mauritanie, l’Italie, la France, l’Espagne, le Portugal et Malte sont représentés à ce forum, sans oublier d’autres partenaires comme l’Allemagne, l’UE, la BM, la BEI, la BERD, l’Organisation de coopération et développement économique (OCDE), ainsi que l’Union pour la Méditerranée (UPM).