Cinq millions et trois-cent-soixante-dix-mille citoyens (5,370 millions) se sont inscrits au registre électoral, a révélé, lundi 8 avril, le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Nabil Baffoun.

Ce chiffre est réparti entre 2,560 millions électeurs (hommes) et 2,810 millions de femmes. Le nombre total d’électeurs potentiels et non enregistrés est estimé, selon les dernières statistiques, à 3,489 millions contre 3,2 millions électeurs auparavant.

Lors d’une rencontre, lundi 8 courant, avec des composantes de la société civile, Baffoun a indiqué que l’ISIE a œuvré à cibler des catégories d’électeurs potentiels non inscrits, citant à ce propos, les élèves et les étudiants (âgés de plus de 18 ans), les chômeurs, les femmes au foyer, les femmes travaillant dans le secteur agricole, les retraités et les personnes âgées dans les maisons de retraite.

Il a expliqué que l’instance électorale avait mis en place sept programmes d’action dans le cadre de sa stratégie d’enregistrement d’électeurs potentiels, qui se poursuivra jusqu’ au 22 mai pour les élections législatives et jusqu’au 4 juillet 2019 pour l’élection présidentielle (l’électeur devra avoir l’âge de 18 ans le jour des scrutins législatif et présidentiel).

Par ailleurs, Baffoun a fait observer que l’opération d’inscription sera assurée par 3000 agents accompagnés de 350 coordinateurs régionaux, indiquant que le nombre total sera réparti entre 600 agents dans les bureaux d’inscription permanents alors que le reste d’agents sera réparti sur les bureaux d’inscription mobiles.

Selon Baffoun, l’inscription des Tunisiens résidant à l’étranger aura lieu à travers 64 bureaux permanents dans le monde et par le biais d’une application électronique qui sera lancée à partir du mercredi 10 avril 2010 sur le site Web www.touenssa.isie.tn.

Sur un autre plan, Baffoun a déclaré que les fonds alloués aux prochaines élections (législatives et présidentielle en deux tours) sont estimés à 139 millions de dinars.

Initialement prévu le 10 novembre 2019, le premier tour de la présidentielle aura lieu désormais le 17 novembre 2019 à l’échelle nationale et les 15, 16 et 17 novembre 2019 pour les Tunisiens à l’étranger.

Les élections législatives auront lieu le 6 octobre 2019 à l’échelle nationale et les 4, 5 et 6 octobre 2019 pour les Tunisiens à l’étranger.

D’après l’ISIE, Une deuxième rencontre avec des représentants de partis politiques aura lieu cet après midi.