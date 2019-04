Les administrateurs de la Banque mondiale (BM) ont décidé, vendredi 5 avril 2019, à l’unanimité de nommer David R. Malpass au poste de président du Groupe de la Banque mondiale, pour un mandat de cinq ans, à compter du mardi 9 avril 2019.

Selon un communiqué publié par la BM, Malpass a précédemment exercé les fonctions de sous-secrétaire chargé des Affaires internationales au Trésor américain. Dans ce poste, il a joué un rôle crucial dans plusieurs grandes réformes et initiatives concernant le Groupe de la Banque mondiale, notamment la récente augmentation du capital de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) et de la Société financière internationale (IFC).

David Malpass a contribué, en outre, à faire progresser l’Initiative sur la transparence de la dette -adoptée par la Banque mondiale et le FMI-, dont l’objectif consiste à accroître la publication d’informations sur la dette en vue de réduire la fréquence et la gravité des crises d’endettement.

Avant d’être nommé sous-secrétaire au Trésor, Malpass a travaillé comme économiste international et a fondé un cabinet de recherche macroéconomique à New York.

Par ailleurs, il a siégé au conseil d’administration de diverses organisations, tels que le Conseil des Amériques (Council of the Americas), le Club économique de New York (Economic Club of New York) et le Comité national sur les relations américano-chinoises (National Committee on US-China Relations).

A noter que le président de la BM préside les Conseils des administrateurs de la BIRD et de l’Association internationale de développement (IDA). Il préside aussi le Conseil d’administration de l’IFC et celui de l’Agence multilatérale pour la garantie des investissements (MIGA), ainsi que le Conseil administratif du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI).

A ce titre (CIRDI), la nomination de Malpass intéresse la Tunisie, compte tenu du différend qui oppose l’Etat tunisien à l’homme d’affaires tunisien, Abdelmajid Bouden, lequel, rappelons-le, avait décidé de porter cette affaire devant cette juridiction de la BM.